Дві українки здійнялися на п’єдистал змагань у Золотого континентального туру

Це друга за статусом легкоатлетична серія після Діамантової ліги

Катерина Табашник / Фото - Дмитро Вакула

Дві українки завоювали місця в трійці призерів змагань у стрибках у висоту на етапі Золотого континентального туру в Найробі, Кенія.

Оксана Окунєва і Катерина Табашник посіли друге та третє місця відповідно, з результатами 1,91 м і 1,88 м.

Результати змагань: