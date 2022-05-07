Кохан в останній спробі вирвав срібло змагань World Athletics Continental Tour Gold
Дві українки здійнялися на п’єдистал змагань у Золотого континентального туру
Це друга за статусом легкоатлетична серія після Діамантової ліги
19:56
Катерина Табашник / Фото - Дмитро Вакула
Дві українки завоювали місця в трійці призерів змагань у стрибках у висоту на етапі Золотого континентального туру в Найробі, Кенія.
Оксана Окунєва і Катерина Табашник посіли друге та третє місця відповідно, з результатами 1,91 м і 1,88 м.
Результати змагань:
На цьому ж етапі Золотого континентального туру Михайло Кохан посів друге місце у метанні молота.
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