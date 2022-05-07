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Дві українки здійнялися на п’єдистал змагань у Золотого континентального туру

Це друга за статусом легкоатлетична серія після Діамантової ліги
Легкая атлетика
19:56
Дві українки здійнялися на п’єдистал змагань у Золотого континентального туру
Катерина Табашник / Фото - Дмитро Вакула

Дві українки завоювали місця в трійці призерів змагань у стрибках у висоту на етапі Золотого континентального туру в Найробі, Кенія.

Оксана Окунєва і Катерина Табашник посіли друге та третє місця відповідно, з результатами 1,91 м і 1,88 м.

Результати змагань:

На цьому ж етапі Золотого континентального туру Михайло Кохан посів друге місце у метанні молота.

Сергей Лукьяненко
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Оксана Окунева Екатерина Табашник

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Новости: Легкая атлетика

Дві українки здійнялися на п’єдистал змагань у Золотого континентального туру
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