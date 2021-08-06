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Двух белорусских тренеров из-за ситуации с Тимановской лишили аккредитации и выгнали из Олимпийской деревни
Юрий Моисевич и Артур Шумак понесли наказание за свой поступок
08:41
Кристина Тимановская / Фото - kommersant.ruМеждународный олимпийский комитет лишил аккредитации и попросил выселиться из Олимпийской деревни белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Об этом сообщается в пресс-службе организации.
Данное решение было принято для благополучия белорусских спортсменов. Позже двум наставником дадут возможность прокомментировать свою версию произошедшего инцидента.
Ранее НОК Беларуси решил снять Тимановскую со стартов и депортировать в Беларусь. Это случилось после того как спортсменка раскритиковала руководство команды за решение поставить ее на эстафету 4х400 метров.
Затем легкоатлетка попросила защиты у МОК и политического убежища в Польше. Также семья спортсменки в целях безопасности уехала в Украину.
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