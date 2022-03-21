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Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет на чемпионате мира в Белграде покорил высоту 6.20 м
Легкая атлетика
10:00
Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Арман Дюплантис / фото - Getty Images

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом. Олимпийский чемпион из Швеции преодолел высоту 6.20 м на чемпионате мира по легкой атлетике в Белграде и выиграл свой первый титул на соревнованиях в помещениях.

Предыдущий мировой рекорд Дюплантиса (6.19 м) был установлен всего две недели назад в том же зале в сербской столице.

На этот раз Арман обошел бразильца Тиаго Браза (5,95 м) и американца Криса Нильсена (5,90 м), которые тоже взошли на подиум.

В Белграде Марина Бех-Романчук завоевала серебро в тройном прыжке на чемпионате мира по легкой атлетики в помещении.

Рене Тер Велде
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