Все дальше от Бубки. Дюплантис установил новый мировой рекорд
Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Шведский легкоатлет на чемпионате мира в Белграде покорил высоту 6.20 м
10:00
Арман Дюплантис / фото - Getty Images
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом. Олимпийский чемпион из Швеции преодолел высоту 6.20 м на чемпионате мира по легкой атлетике в Белграде и выиграл свой первый титул на соревнованиях в помещениях.
Предыдущий мировой рекорд Дюплантиса (6.19 м) был установлен всего две недели назад в том же зале в сербской столице.
На этот раз Арман обошел бразильца Тиаго Браза (5,95 м) и американца Криса Нильсена (5,90 м), которые тоже взошли на подиум.
В Белграде Марина Бех-Романчук завоевала серебро в тройном прыжке на чемпионате мира по легкой атлетики в помещении.
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