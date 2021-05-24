Эфиопский марафонец Негаса побил рекорд в беге на 50 километров, который держался 23 года

Бегун не принимал участия в соревнованиях более 15 месяцев

Кетема Негаса / фото - NedBank

На соревнованиях по бегу на 50 километров в Южной Африке был установлен новый мировой рекорд.

34-летний эфиопский бегун Кетема Негаса пробежал дистанцию за 2 часа 42 минуты и 7 секунд, что на 1 минуту и 13 секунд быстрее, чем предыдущий рекорд Томпсона Магаваны в 1988 году. Средняя скорость прохождения круга Негасы составила 3 минуты и 15 секунд на 1 километр.

Отметим, что последними соревнованиями эфиопца были в декабре 2019 года, тогда в Осаке, Япония, он стал 6-м.

Напомним, что действующий рекордсмен мира в беге на 800 метров пропустит Олимпиаду в Токио.