Этот парень полон желчи. Французский марафонец сделал «подлый» поступок во время Олимпиады в Токио

Видео с действиями спортсмена не имеют ничего общего с человечностью





Морхад Амдуни / Фото: InsideHook

Французский марафонец Морхад Амдуни во время забега на Олимпийских играх в Токио отметился очень подлым поступком – он специально опрокинул бутылки с водой, предназначенные для его соперников.



При этом, Амдуни взял себе бутылку с водой.

Действия Амдуни стали однои из причин того, что из 106 спортсменов тридцать не добрались к финишу, и среди них украинцы Богдан-Иван Городисский, Николай Нижник и Александр Ситковский.

После марафона Амдуни заявил, что сделал это непрелнамеренно.

«Чтобы гарантировать свежесть воды в бутылках, их держат в воде, где они становятся скользкими. Мне очевидно, что я пытался взять бутылку, которая стояла в начале ряда, но они ускользают, как только мы к ним прикасаемся».

Отметим, что Амдуни по итогам гонки занял 17-е место.





Напомним, ранее украинец Иван Банзерук получил серебро Кубка Европы после дисквалификации двух россиян.