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«Федерации предоставляют нам списки тренеров». Гутцайт о скандале с Килипко

Министр заверил, что решение оставить тренера дома соответствовало всем требованиям организаторов Токио-2020

Olympics Токио-2020
15:26
«Федерации предоставляют нам списки тренеров». Гутцайт о скандале с Килипко
Вадим Гутцайт / Фото: Минмолодежи и спорта

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в эфире Студии Олимпийские игры на UA: Перший прокомментировал скандал вокруг украинской прыгуньи с шестом Марины Килипко, жаловавшейся на отсутствие тренера.

«Я думаю так – мы отрабатывали этот вопрос. Есть спортсмены, которые получили лицензию и едут. Есть требование МОК, что на 100% спортсменов идет 50% тренеров, массажистов, специалистов, которые обслуживают наших спортсменов.

Исполкомы федераций собираются, смотрят, какие спортсмены в топ-10, претендующих на награды на ОИ. Для них делаются все условия. Федерации предоставляют нам списки тренеров, которые едут, которые будут помогать спортсменам, тренироваться на Олимпиаде.

К сожалению, эта легкоатлетка не была в топ-10. Мы рассчитываем на всех спортсменов, но не на всех хватает тренеров. Ехали тренеры, которые помогали ей там, не личный тренер, но были тренеры, которые там помогали. Потому такая ситуация.

Понимаете, есть только 50% тренеров на всю делегацию, а ведь надо, чтобы ехали еще и массажисты, и врачи, работники штаба, которые делают работу для всей делегации. Поэтому такая ситуация.

Мы работаем и будем продолжать работать, чтобы все больше наших спортсменов получили лицензию на Олимпиаду и еще больше тренеров потом ехали в делегации».

Напомним, ранее в Федерации легкой атлетики также объяснили причину отсутствия тренера Килипко.

Карен Агабекян
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Теги

Марина Килипко Вадим Гутцайт

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