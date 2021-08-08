«Федерации предоставляют нам списки тренеров». Гутцайт о скандале с Килипко

Вадим Гутцайт / Фото: Минмолодежи и спорта

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в эфире Студии Олимпийские игры на UA: Перший прокомментировал скандал вокруг украинской прыгуньи с шестом Марины Килипко, жаловавшейся на отсутствие тренера.



Исполкомы федераций собираются, смотрят, какие спортсмены в топ-10, претендующих на награды на ОИ. Для них делаются все условия. Федерации предоставляют нам списки тренеров, которые едут, которые будут помогать спортсменам, тренироваться на Олимпиаде.

К сожалению, эта легкоатлетка не была в топ-10. Мы рассчитываем на всех спортсменов, но не на всех хватает тренеров. Ехали тренеры, которые помогали ей там, не личный тренер, но были тренеры, которые там помогали. Потому такая ситуация.

Понимаете, есть только 50% тренеров на всю делегацию, а ведь надо, чтобы ехали еще и массажисты, и врачи, работники штаба, которые делают работу для всей делегации. Поэтому такая ситуация.

Мы работаем и будем продолжать работать, чтобы все больше наших спортсменов получили лицензию на Олимпиаду и еще больше тренеров потом ехали в делегации».