Магучих – о фото с Ласицкене: «В этом не было никакой политической позиции. Все-таки хочу поблагодарить и людей, которые меня критикуют»
ФЛАУ: «Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине»
В Федерации легкой атлетики Украины прокомментировали совместное фото Ярославы с россиянкой Ласицкене
12:58
Ласицкене и Магучих / Фото - gettyimagesВ Федерации легкой атлетики Украины сделали заявление относительно ситуации с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая после финала Олимпийских игр-2020 сделала совместное фото с представительницей ОКР Марией Ласицкене. Об этом сообщает аккаунт в Facebook организации.
«Когда стою на пьедестале, эмоции зашкаливают. Понимаю, что представляю свою страну, поднимается украинский флаг и звучит наш гимн. В эти мгновения приятно и спокойно на душе. Стоишь и радуешься».
«С тех пор изменилось многое. Но неизменными остаются высокие прыжки Ярославы, ее искренность, открытость и ее победы. Победы, благодаря которым она заявляет миру не только о себе, но и об Украине, когда поднимает украинский флаг над головой, исполняет гимн, стоя на высшей ступеньке пьедестала, когда рассказывает о нашей стране в многочисленных интервью зарубежным СМИ и знакомит с ней тысячи болельщиков в разных уголках планеты».
«Ярослава Магучих – одна из самых талантливых легкоатлеток мира за всю историю. Ей уже принадлежат мировые и европейские рекорды в различных возрастных категориях. Она та, кого считают самой реальной претенденткой на побитие мирового рекорда, который держится с 1987 года».
«На Олимпийских играх в Токио, как и на всех соревнованиях, после выступления атлетки приветствовали друг друга. Фото призеров соревнований являются традиционными на всех без исключения турнирах. И кто бы ни стоял рядом с тобой на пьедестале, нужно отдать ему дань в знак честного соперничества. Ни одним своим высказыванием Ярослава Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине. Ценим людей, которые прославляют нашу страну на весь мир».
Накануне Магучих поделилась мнением о сделанной совместной фотографии с российской легкоатлеткой.