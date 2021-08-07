Килипко завершила соревнования в прыжках с шестом на ОИ-2020 в пятерке лучших
ФЛАУ выступила с заявлением по поводу отсутствия тренера Килипко в Токио-2020. На все есть ответы
Федерация легкой атлетики Украины оттолкнулась от состава делегации на Олимпийских играх
10:21
Марина Килипко / Фото - gettyimagesФедерация легкой атлетики Украины на своем официальном сайте опубликовала заявление по поводу отсутствия на Олимпийских игр в Токио личного наставника легкоатлетки Марины Килипко, которая выступала в секторе для прыжков с шестом.
«Согласно регламенту проведения Олимпийских игр, количество официальных лиц в составе делегации для размещения в олимпийской деревне не может превышать 50 процентов от количества спортсменов. В олимпийской деревне в Токио Украина была представлена 31 спортсменом. Атлетов, которые входили в резервный состав, оргкомитет не учитывал при определении квоты для официальных лиц. Таким образом, для одновременного размещения в олимпийской деревне в Токио была предусмотрена квота не более 16 официальных лиц.
Критерии о включении в состав команды личных тренеров:
– место атлета в ТОП-10 мирового рейтинга;
– атлет участвует в двух или более видах;
– в состав команды входят два или более атлетов одного тренера.
Прыгунья с шестом Марина Килипко состоянию на 3 июля, когда Исполком ФЛАУ рассматривал и посылал состав команды на утверждение Национальному олимпийскому комитету, занимала 22 место в мировом рейтинге. Для помощи Марине Килипко непосредственно во время соревнований тренерским штабом было обеспечено участие наших высококвалифицированных соотечественников, тренеров победителей и призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира Вячеслава Калиниченко и Виталия Петрова».
Напомним, Килипко показала пятый результат в финале Олимпийских игр-2020, но после выступления эмоционально пожаловалась на отсутствие ее личного тренера.