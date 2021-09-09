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Геращенко: «Этот прекрасный для меня сезон подходит к концу»
Украинская высотница – о выступлении на финальном этапе Бриллиантовой лиги
16:19
Ирина Геращенко / Фото - InstagramУкраинская легкоатлетка Ирина Геращенко в Instagram поделилась мнением о своем выступлении в секторе для прыжков в высоту на финальном этапе Бриллиантовой лиги, который состоялся в Цюрихе (Швейцария).
«Невозможно подобрать слова. Соревнования оставили очень сильный след в моей голове. Они в очередной раз подтвердили то, что человек может выкрутиться в абсолютно любых условиях и обстоятельствах, главное – что-то для этого делать и чтобы обязательно было желание. Этот прекрасный для меня сезон подходит к концу. Остался еще один старт в воскресенье, это будет ISTAF Berlin. Никогда не соревновалась в Берлине на олимпийском стадионе. Огромное спасибо всем за поддержку, за ежедневные смс, за комментарии. Это безмерно приятно и круто. В свою очередь, я желаю всем только чудесных моментов и радости. Она всегда находится в нас самих».
Напомним, Геращенко с третьей попытки взяла высоту 1,96 метра, что позволило ей занять четвертое место на финальном этапе Бриллиантовой лиги.
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