Видео победного прыжка. Геращенко впервые в карьере выиграла этап Бриллиантовой лиги
Геращенко отреагировала на первую в карьере победу в крупном турнире
Ирина победила на этапе Бриллиантовой лиги в США
17:27
Ирина Геращенко / Фото: ФЛАУ
Прыгунья в высоту Ирина Геращенко в своем Instagram прокомментировала первую победу на крупном турнире, которую она добыла на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине, США:
Сегодняшнее соревнование было непростым, но очень интересным. Спасибо всем за поддержку. Эти эмоции бесценны.
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