Геращенко рада четвертому место на ОИ-2020 и уже настраивается на следующие соревнования

Украинка признала, что соперницы по финалу были сильнее

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Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко в эфире «UA:Перший» прокомментировала четвертое место на Олимпийских играх-2020 в Токио:

«Слишком сильное желание было, потому не получилось. У меня еще есть старты, все выйдет. Я благодарна всей стране, но извиняюсь перед теми, кто потратил нервы. У меня 4-е место, деревянная медаль. Но, я, наверное, все равно рада. Соперницы были сильнее».

В финале Геращенко остановилась на планке 2,00 м, взяв перед этим 1,98 м – ее лучший результат в сезоне.

Напомним, в предпоследний день ОИ-2020 украинские атлеты завоевали медали в гребле, боксе, а также легкой атлетике и артистическом плавании.