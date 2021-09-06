Геращенко, Ткачук , Рыжикова и Бондаренко стали призерами турнира в Польше

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 29
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 2
Футбол (16 событий из 16) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Ужгород - Полесье 0:2 Окончен
15:30 Прикарпатье - Авангард 2:0 Окончен
16:00 Николаев - Олимпик -:- Запланирован
18:45 Металлист - ВПК-Агро 2:0 Окончен
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Беларусь - Уэльс 2:3 Окончен
19:00 Болгария - Литва 1:0 Окончен
19:00 Албания - Венгрия 1:0 Окончен
19:00 Англия - Андорра 4:0 Окончен
19:00 Исландия - Македония 2:2 Окончен
21:45 Косово - Греция 1:1 Окончен
21:45 Испания - Грузия 4:0 Окончен
21:45 Швейцария - Италия 0:0 Окончен
21:45 Бельгия - Чехия 3:0 Окончен
21:45 Сан-Марино - Польша 1:7 Окончен
21:45 Германия - Армения 6:0 Окончен
21:45 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Окончен
Хоккей (8 событий из 13) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:00 Донбасс - Руан 2:1 Окончен
17:00 Фриск Аскер - Больцано 1:5 Окончен
18:00 Спарта Прага - ТПС 3:2 Окончен
18:30 Ястшембе - Ред Булл Зальцбург 2:3 Окончен
19:00 Таппара - Лугано 3:2 Окончен
19:05 Фиштаун Пингвинз - Векше 2:1 Окончен
19:05 Шеллефтео - Айсберен 5:3 Окончен
21:20 Клагенфурт - Рунгстед 3:2 Окончен
Теннис (5 событий из 26) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:00 Lloyd Harris - Denis Shapovalov 3:0 Окончен
20:35 Даниэль Эванс - Даниил Медведев 0:3 Окончен
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:00 Эшлей Барти - Шелби Роджерс 1:2 Окончен
19:00 Элина Свитолина - Симона Халеп 2:0 Окончен
22:35 Ангелика Кербер - Leylah Annie Fernandez 1:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:30 Альянс - Кривбасс 2:1 Окончен
18:30 Оболонь - Волынь 1:0 Окончен
Теннис (1 событие из 21) показать все
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
06:00 Барбора Крейчикова - Гарбин Мугуруса 2:0 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Азербайджан - Португалия -:- Запланирован
21:45 Ирландия - Сербия -:- Запланирован

Геращенко, Ткачук , Рыжикова и Бондаренко стали призерами турнира в Польше

Украинцы завоевали полный комплект медалей
Легкая атлетика
13:26
Геращенко, Ткачук , Рыжикова и Бондаренко стали призерами турнира в Польше
Виктория Ткачук / фото - ФЛАУ

В Хожуве, Польша, состоялся Мемориал Камилы Сколимовской. Троим украинкам удалось завоевать награды на турнире.

В беге на 400 метров с барьерами победила Виктория Ткачук, показав результат 54,18. Меньше секунды до золотой медали не хватило ее соотечественнице Анне Рыжиковой, ее время – 54,25.

На предыдущем этапе «Бриллиантовой лиге» Рыжикова смогла обогнать Ткачук и завоевать медаль.

В секторе прыжков высоту Ирина Геращенко завоевала серебро, прыгнув на 1,94. Олимпийский призер Ярослава Магучих пропускала соревнования, а Юлия Левченко вновь оказалась рядом с пьедесталом, заняв 4-е место с результатом 1,91. Золото досталось итальянке Елене Валлортигаре, покорившей высоту 1,96.

В том же секторе среди мужчин украинец Богдан Бондаренко добавил еще 2 сантиметра к лучшему результату сезона и с прыжком на 2,24 м разделил третье место с американцем Дэррилом Салливаном и поляком Норбертом Кобельски.

Напомним, в финал Бриллиантовой лиги вышли 6 украинцев.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виктория Ткачук Анна Рыжикова Ирина Геращенко Юлия Левченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Ткачук: Это моя первая победа на соревнованиях такого уровня
Ткачук: Это моя первая победа на соревнованиях такого уровня
Легкая атлетика
19:38
Шесть украинцев отобрались в финал Бриллиантовой лиги. Их положение в классификации и за что они борются
Шесть украинцев отобрались в финал Бриллиантовой лиги. Их положение в классификации и за что они борются
Легкая атлетика
4 сентября 11:28
1
Повторение ОИ-2020, но с более приятным исходом. Магучих стала победителем этапа Бриллиантовой лиги в Брюсселе
Повторение ОИ-2020, но с более приятным исходом. Магучих стала победителем этапа Бриллиантовой лиги в Брюсселе
Легкая атлетика
3 сентября 22:47
Левченко не квалифицировалась в финал Бриллиантовой лиги
Левченко не квалифицировалась в финал Бриллиантовой лиги
Легкая атлетика
3 сентября 21:47
Сегодня у Левченко последний шанс квалифицироваться в финал Бриллиантовой лиги
Сегодня у Левченко последний шанс квалифицироваться в финал Бриллиантовой лиги
Легкая атлетика
3 сентября 17:26
Ткачук вслед за Рыжиковой отобралась в финал Бриллиантовой лиги
Ткачук вслед за Рыжиковой отобралась в финал Бриллиантовой лиги
Легкая атлетика
29 августа 08:44

Новости: Легкая атлетика

Ткачук: Это моя первая победа на соревнованиях такого уровня
Ткачук: Это моя первая победа на соревнованиях такого уровня
19:38
Килипко заняла 3-е место на турнире в Германии
Килипко заняла 3-е место на турнире в Германии
13:52
Бех-Романчук с огромным запасом победила на турнире в Падуе
Бех-Романчук с огромным запасом победила на турнире в Падуе
13:40
Геращенко, Ткачук , Рыжикова и Бондаренко стали призерами турнира в Польше
Геращенко, Ткачук , Рыжикова и Бондаренко стали призерами турнира в Польше
13:26
Шесть украинцев отобрались в финал Бриллиантовой лиги. Их положение в классификации и за что они борются
Шесть украинцев отобрались в финал Бриллиантовой лиги. Их положение в классификации и за что они борются
4 сентября 11:28
Магучих: «На следующей неделе финал Бриллиантовой лиги, я надеюсь выиграть там»
Магучих: «На следующей неделе финал Бриллиантовой лиги, я надеюсь выиграть там»
4 сентября 08:40
Повторение ОИ-2020, но с более приятным исходом. Магучих стала победителем этапа Бриллиантовой лиги в Брюсселе
Повторение ОИ-2020, но с более приятным исходом. Магучих стала победителем этапа Бриллиантовой лиги в Брюсселе
3 сентября 22:47
Левченко не квалифицировалась в финал Бриллиантовой лиги
Левченко не квалифицировалась в финал Бриллиантовой лиги
3 сентября 21:47
Овсий – паралимпийская чемпионка по метанию булавы
Овсий – паралимпийская чемпионка по метанию булавы
Токио-2020
3 сентября 17:30
Все новости

Популярные новости

Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Olympics Токио-2020
31 августа 16:40
61
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
История
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 12:52
12
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
История
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
Бокс Профессиональный бокс
5 сентября 11:20
2
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
16:06
19
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 11:10
32
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 10:43
2
Все новости