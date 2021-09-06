Геращенко, Ткачук , Рыжикова и Бондаренко стали призерами турнира в Польше

Украинцы завоевали полный комплект медалей

Виктория Ткачук / фото - ФЛАУ

В Хожуве, Польша, состоялся Мемориал Камилы Сколимовской. Троим украинкам удалось завоевать награды на турнире.

В беге на 400 метров с барьерами победила Виктория Ткачук, показав результат 54,18. Меньше секунды до золотой медали не хватило ее соотечественнице Анне Рыжиковой, ее время – 54,25.

На предыдущем этапе «Бриллиантовой лиге» Рыжикова смогла обогнать Ткачук и завоевать медаль.

В секторе прыжков высоту Ирина Геращенко завоевала серебро, прыгнув на 1,94. Олимпийский призер Ярослава Магучих пропускала соревнования, а Юлия Левченко вновь оказалась рядом с пьедесталом, заняв 4-е место с результатом 1,91. Золото досталось итальянке Елене Валлортигаре, покорившей высоту 1,96.

В том же секторе среди мужчин украинец Богдан Бондаренко добавил еще 2 сантиметра к лучшему результату сезона и с прыжком на 2,24 м разделил третье место с американцем Дэррилом Салливаном и поляком Норбертом Кобельски.

Напомним, в финал Бриллиантовой лиги вышли 6 украинцев.