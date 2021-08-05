Геращенко: «Во время квалификации были, как на сковородке»

Ирина Геращенко / фото - Getty Images

Три украинки квалифицировались в финал прыжков в высоту на Олимпийских играх-2020. Ярослава Магучих преодолела квалификационную высоту с первого раза, а Юлия Левченко и Ирина Геращенко с третьей попытки. Последняя прокомментировала результат и ход квалификации в эфире UA:Перший.

Мы уже немного акклиматизировались, приехали на 2 недели раньше. У нас в секторе была бочка со льдом, была вода холодная. А так – трудно было: и влажность, и солнце, если перед этим оно был за облаками, то сейчас было как на сковородке».