Левченко: «На Олимпиаде надо прыгать, как умеешь»
Геращенко: «Во время квалификации были, как на сковородке»
Украину в финале прыжков в высоту представят 3 спортсменки
5 августа 12:55
Ирина Геращенко / фото - Getty Images
Три украинки квалифицировались в финал прыжков в высоту на Олимпийских играх-2020. Ярослава Магучих преодолела квалификационную высоту с первого раза, а Юлия Левченко и Ирина Геращенко с третьей попытки. Последняя прокомментировала результат и ход квалификации в эфире UA:Перший.
«Поняли, что придется прыгать 1,95 метра после того, как узнали, какая у нас будет квалификация. Ведь девушки по сезону имели очень сильные высоты. Настраивались на эти прыжки. Тренировки были легкие, квалификация немного потрепала нервы.
Мы уже немного акклиматизировались, приехали на 2 недели раньше. У нас в секторе была бочка со льдом, была вода холодная. А так – трудно было: и влажность, и солнце, если перед этим оно был за облаками, то сейчас было как на сковородке».
Магучих является главной претенденткой на золото в Токио. Днепрянка призналась, что также испытала проблемы в квалификации.
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