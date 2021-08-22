Видео победного прыжка. Геращенко впервые в карьере выиграла этап Бриллиантовой лиги

Ирина стала триумфатором соревнований в Юджине

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Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко победила на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине.

Сначала Геращенко повторила свой лучший результат в сезоне – 1,98 м, но также эта высота покорилась Вашти Каннингем. Тем не менее, в «перепрыжке» украинка сумела взять планку 1,94 м, которая не устояла после попытки соперницы, и впервые в карьере победила на столь крупных соревнованиях.

На этапе в Юджине также выступила Юлия Левченко, однако она остановилась после высоты 1,90 м, став четвертой, по количеству попыток уступив польке Камиле Лицвинко.

Видео выступления украинок на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине: