Геращенко одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги в США
Видео победного прыжка. Геращенко впервые в карьере выиграла этап Бриллиантовой лиги
Ирина стала триумфатором соревнований в Юджине
10:05
Фото: Getty Images
Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко победила на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине.
Сначала Геращенко повторила свой лучший результат в сезоне – 1,98 м, но также эта высота покорилась Вашти Каннингем. Тем не менее, в «перепрыжке» украинка сумела взять планку 1,94 м, которая не устояла после попытки соперницы, и впервые в карьере победила на столь крупных соревнованиях.
На этапе в Юджине также выступила Юлия Левченко, однако она остановилась после высоты 1,90 м, став четвертой, по количеству попыток уступив польке Камиле Лицвинко.
Видео выступления украинок на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине:Отметим, что в Юджине не выступала ни одна из медалисток Олимпийских игр-2020 в Токио, где Геращенко стала четвертой.