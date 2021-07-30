Саладухе не хватило полметра, чтобы выйти в финал ОИ-2020 в тройном прыжке
Голодная не смогла выйти в финал Игр-2020 в толкании ядра
Украинка с результатом 17.15 м стала 14-й в своей группе
14:49
Фото: Dmytro Vakulka
Ольга Голодная завершила выступление на Олимпиаде-2020 в толкании ядра. Украинка стала четырнадцатой в группе A, толкнув снаряд на 17.15 м, что не позволило пробиться в финал соревнований.
Напомним, что ранее Олимпийские игры покинули легкоатлеты Андрей Проценко и Ольга Саладуха.
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