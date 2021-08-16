Гутцайт: «Будем давить на Магучих, ей предложат деньги и она поедет»

Вадим Гутцайт / Фото: КГГА

Глава Министерства молодежи и спорта Вадим Гутцайт высказался о скандале с украинской прыгуньей в высоту Ярославой Магучих.



Но по Ярославе Магучих могу сказать, что если мы не хотим потерять еще эту спортсменку, чтобы потом не говорили, что от нас едут спортсмены, то не надо на нее давить. Она вернулась героиней с бронзовой медалью с Олимпиады, подняла украинский флаг. А будем давить, ему предложат деньги и она поедет. А потом снова будут говорить, что виноват министр, президент, не удержали.

Есть такая ситуация, все должны сделать выводы, и я в том числе, и двигаться дальше».