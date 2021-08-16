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Гутцайт: «Будем давить на Магучих, ей предложат деньги и она поедет»

Министр уверен, что Ярослава не виновата из-за фото с Ласицкине

Легкая атлетика
14:58
Гутцайт: «Будем давить на Магучих, ей предложат деньги и она поедет»
Вадим Гутцайт / Фото: КГГА

Глава Министерства молодежи и спорта Вадим Гутцайт высказался о скандале с украинской прыгуньей в высоту Ярославой Магучих.

«Но по Ярославе Магучих могу сказать, что Ярослава 7 лет готовилась, постоянно в залах. Я считаю, что в тот момент победы она просто была в состоянии эйфории, и не очень чувствовала. Я уверен, что когда она увидела реакцию, потом все поняла. Наверное, нам надо больше работать со спортсменами, чтобы они в состоянии эйфории больше себя контролировали.

Но по Ярославе Магучих могу сказать, что если мы не хотим потерять еще эту спортсменку, чтобы потом не говорили, что от нас едут спортсмены, то не надо на нее давить. Она вернулась героиней с бронзовой медалью с Олимпиады, подняла украинский флаг. А будем давить, ему предложат деньги и она поедет. А потом снова будут говорить, что виноват министр, президент, не удержали.

Есть такая ситуация, все должны сделать выводы, и я в том числе, и двигаться дальше».

Напомним, ранее Магучих прокомментировала свое фото с российской легкоатлеткой и офицером Вооруженных сил РФ.

Источник: Украинская правда Карен Агабекян
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Вадим Гутцайт

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