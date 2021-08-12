Гутцайт: «Надо поддержать Магучих, чтобы мы не увидели ее в другой стране»
Гутцайт: «Мои заместители поехали по гостевой квоте, которая не пересекается с тренерской»
Многим спортсменам на Олимпиаде не хватало поддержки свои наставников
15:34
Вадим Гутцайт / Фото: Facebook
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что чиновники не ехали на Олимпийские игры-2020 вместо тренеров спортсменов:
Я слышу, что от министерства поехало много чиновников. Так я хочу сказать, что от министерства было только четыре человека.
Что касается моих заместителей, то они поехали по квоте гостей, которые не пересекаются с тренерами, это другая квота.
15 людей были в делегации, которые работали, чтобы спортсмены не получили никаких проблем при подготовке и выступлении на Олимпийских играх.
Ранее Гутцайт сообщал, что списки тренеров им предоставляют федерации. Отметим, что прыгунья с шестом Марина Килипко в слезах призналась, что ей на Играх-2020 не хватало ее личного тренера.