Гутцайт: «Мои заместители поехали по гостевой квоте, которая не пересекается с тренерской»

Вадим Гутцайт / Фото: Facebook

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что чиновники не ехали на Олимпийские игры-2020 вместо тренеров спортсменов:



Что касается моих заместителей, то они поехали по квоте гостей, которые не пересекаются с тренерами, это другая квота.

15 людей были в делегации, которые работали, чтобы спортсмены не получили никаких проблем при подготовке и выступлении на Олимпийских играх.