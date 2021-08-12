Гутцайт: «Надо поддержать Магучих, чтобы мы не увидели ее в другой стране»

Министр молодежи и спорта Украины стал на сторону 19-летней легкоатлетки

Вадим Гутцайт / Фото - Facebook Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене.



«Я видел, как она радовалась, как она чувствовала, что все силы отдала на эту медаль и это выступление… Каждый спортсмен, когда побеждает, начинает поздравлять других, все поздравляют друг друга. И она начала поздравлять других спортсменов, которые были рядом, и рядом была спортсменка из ОКР, с Российской Федерации. На то время она, наверное, не сдержала эмоций. Чтобы не произошло так, что сейчас много чего идёт на неё, а потом мы не увидели её в другой стране».



Напомним, спортсменки сфотографировались с флагами Украины и ОКР по окончании турнира на Олимпийских играх в Токио.



Накануне



Министр молодежи и спорта Украиныпрокомментировал ситуацию вокруг совместного фото украинской прыгуньи в высотус россиянкойНапомним, спортсменки сфотографировались с флагами Украины и ОКР по окончании турнира на Олимпийских играх в Токио.Накануне Магучих поделилась мнением о сделанной совместной фотографии с российской легкоатлеткой.