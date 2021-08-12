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Гутцайт: «Надо поддержать Магучих, чтобы мы не увидели ее в другой стране»

Министр молодежи и спорта Украины стал на сторону 19-летней легкоатлетки
Легкая атлетика
14:56
Гутцайт: «Надо поддержать Магучих, чтобы мы не увидели ее в другой стране»
Вадим Гутцайт / Фото - Facebook
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал ситуацию вокруг совместного фото украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене

«Я видел, как она радовалась, как она чувствовала, что все силы отдала на эту медаль и это выступление… Каждый спортсмен, когда побеждает, начинает поздравлять других, все поздравляют друг друга. И она начала поздравлять других спортсменов, которые были рядом, и рядом была спортсменка из ОКР, с Российской Федерации. На то время она, наверное, не сдержала эмоций. Чтобы не произошло так, что сейчас много чего идёт на неё, а потом мы не увидели её в другой стране».


Напомним, спортсменки сфотографировались с флагами Украины и ОКР по окончании турнира на Олимпийских играх в Токио.

Накануне Магучих поделилась мнением о сделанной совместной фотографии с российской легкоатлеткой.

Источник: interfax.com.ua Владимир Кириченко
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Вадим Гутцайт Ярослава Магучих Токио-2020 Мария Ласицкене

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