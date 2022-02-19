Бадоса обыграла олимпийскую чемпионку Токио-2020 в финале турнира в Сиднее
И снова допинг. Великобританию лишили серебряной медали Токио-2020
В организме британского спринтера нашли запрещенное вещество
08:39
Команда Великобритании / Фото - Getty ImagesКоманду Великобритании по легкой атлетике лишили серебряной награды Олимпийских игр в Токио в эстафете 4х100 м из-за положительного допинг-теста спринтера Чиджинду Уджи.
Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Уджу виновным в нарушении антидопинговых правил – в его пробе, сданной во время летних Игр, были выявлены селективные модуляторы рецепторов андрогенов (СМРА). Об этом сообщает официальный сайт CAS.
Победителями эстафеты в на Олимпиаде-2020 стала команда Италии, британцы финишировали вторыми, топ-3 замкнули канадцы.
После дисквалификации Уджи серебряная медаль достанется сборной Канады, бронза – китайцам.
А тем временем украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук осталась за пьедесталом почета турнира в Франции.