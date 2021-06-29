Если UEFA решится, то это будет серьезный удар. Спортивная общественность давит на Беларусь
Из-за неопределенности в дипломатических отношениях. У Беларуси забрали чемпионат мира-2022 по спортивной ходьбе
О новом месте проведения турнира станет известно в июле
20:33
Фото: antikor.com.ua
World Athletics сообщила на своем официальном сайте, что чемпионат мира-2022 по спортивной ходьбе не пройдет в Минске, Беларусь.
Причиной такого решения неопределенность в дипломатических отношениях и ограничения на международные поездки в Беларусь.
В данный момент ассоциация ищет новых организаторов турнира и сообщит о новом месте проведения в конце июля.
Напомним, что ранее у Беларуси забрали чемпионат Европы-2021 по велотреку.