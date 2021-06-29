Из-за неопределенности в дипломатических отношениях. У Беларуси забрали чемпионат мира-2022 по спортивной ходьбе

О новом месте проведения турнира станет известно в июле

Фото: antikor.com.ua

World Athletics сообщила на своем официальном сайте, что чемпионат мира-2022 по спортивной ходьбе не пройдет в Минске, Беларусь.



Причиной такого решения неопределенность в дипломатических отношениях и ограничения на международные поездки в Беларусь.

В данный момент ассоциация ищет новых организаторов турнира и сообщит о новом месте проведения в конце июля.

Напомним, что ранее у Беларуси забрали чемпионат Европы-2021 по велотреку.