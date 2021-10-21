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Известны претенденты на награду лучшему легкоатлету года
В списке только чемпионы Токио-2020
18:25
Арман Дюплантис / Фото: World Athletics
World Athletics опубликовала имена 10 претендентов на приз лучшему легкоатлету 2021 года.
Отметим, что все претенденты завоевали золотые медали Олимпийских игр в Токио.
Претенденты на награду:
- Джошуа Чептегеи (Кения, бег на 5000 м);
- Якоб Ингебригтсен (Норвегия, бег на 1500 м);
- Райан Краузер (США, толкание ядра);
- Арман Дюплантис (Швеция, прыжки с шестом);
- Элиуд Кипчоге (Кения, марафон);
- Педро Пикардо (Португалия, тройной прыжок);
- Даниэль Штоль (Швеция, метание диска);
- Милтиадис Тентоглу (Греция, прыжки в длину);
- Дамиан Уорнер (Канада, десятиборье);
- Карстен Вархольм (Норвегия, бег на 400 м с/б).
Имя победителя в номинации станет известно, на церемонии World Athletics Awards в декабре.
Напомним, ранее определились лучшие легкоатлеты года в Европе.
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