Касьянов: «После турнира в Таллинне чувствовал, что могу выступить гораздо лучше, показать высокий результат, чем был в Эстонии»
Касьянов: «Для многоборья нужно много инвентаря. Талантливые ребята уходят в другие виды, так как это проще»
Украинский легкоатлет – о проблемах развития спорта в стране
22:33
Алексей Касьянов / Фото - suspilne.mediaТитулованный украинский легкоатлет Алексей Касьянов рассказал о главных проблемах многоборья в стране.
«Одна из главных проблем – многоборье, особенно мужское, довольно «поздний» вид спорта. Невозможно овладеть всеми видами в юношеском или юниорском возрасте. А наша система выстроена так, что, если ты не попадаешь в сборную в молодом возрасте, то ты не можешь в дальнейшем качественно готовиться к соревнованиям. Это очень сложно. Экипировки и инвентаря очень много, он стоит очень дорого, поэтому легче осваивать один вид. Например, есть очень талантливые ребята, которые могли бы выступать в многоборье, однако они переходят в отдельный вид, потому что это проще. Они так и в сборную могут попасть, и перспективы дальнейшего роста есть. Но все же в многоборье они бы у них были лучшими в будущем. Поэтому, главный тренер должен вовремя разглядеть таланты и сделать все, чтобы они оставались в многоборье. Поскольку европейцы лучше выступают в технических видах, а не в видах на выносливость или в спринте, многоборье является одним из самых перспективных для нас видов. Многоборье так просто забывать нельзя».
«Все дети, которые сейчас выступают в возрастной категории юношей, проживают в маленьких городах, там очень сложно достичь высоких результатов. Нужно уже о будущем сейчас думать. Возможно, дети будут поступать в вузы в крупных городах. Надо общаться с ними, искать тренеров, разговаривать с родителями, видят ли они в своих детях спортсменов. Ведь если они вступят в другие вузы, в которых нет спортивной специализации, то они уже не смогут продолжать спортивную карьеру».
А тем временем украинка Марина Килипко заняла третье место на турнире в Германии.
Комментарии 0