Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 1
Сегодня 6
Завтра 2
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:30 Альянс - Кривбасс 2:1 Окончен
18:30 Оболонь - Волынь 1:0 Окончен
Теннис (3 события из 21) показать все
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
06:00 Барбора Крейчикова - Гарбин Мугуруса 2:0 Окончен
18:00 Белинда Бенчич - Ига Святек 2:0 Окончен
21:45 Шелби Роджерс - Emma Raducanu 0:2 Окончен
Теннис (1 событие из 3) показать все
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Элина Свитолина - Leylah Annie Fernandez 0:1 2-й сет
Футбол (2 события из 2) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Азербайджан - Португалия 0:3 Окончен
21:45 Ирландия - Сербия -:- Запланирован
Теннис (4 события из 15) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:00 Новак Джокович - Jenson Brooksby 3:1 Окончен
19:00 Botic Van De Zandschulp - Даниил Медведев 1:3 Окончен
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
05:25 Мария Саккари - Бьянка Ванесса Андрееску 2:1 Окончен
21:45 Элина Свитолина - Leylah Annie Fernandez 0:1 2-й сет
Футбол (2 события из 2) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Греция - Швеция -:- Запланирован
21:45 Косово - Испания -:- Запланирован

Касьянов: «Для многоборья нужно много инвентаря. Талантливые ребята уходят в другие виды, так как это проще»

Украинский легкоатлет – о проблемах развития спорта в стране


Легкая атлетика
22:33
Касьянов: «Для многоборья нужно много инвентаря. Талантливые ребята уходят в другие виды, так как это проще»
Алексей Касьянов / Фото - suspilne.media
Титулованный украинский легкоатлет Алексей Касьянов рассказал о главных проблемах многоборья в стране.

«Одна из главных проблем – многоборье, особенно мужское, довольно «поздний» вид спорта. Невозможно овладеть всеми видами в юношеском или юниорском возрасте. А наша система выстроена так, что, если ты не попадаешь в сборную в молодом возрасте, то ты не можешь в дальнейшем качественно готовиться к соревнованиям. Это очень сложно. Экипировки и инвентаря очень много, он стоит очень дорого, поэтому легче осваивать один вид. Например, есть очень талантливые ребята, которые могли бы выступать в многоборье, однако они переходят в отдельный вид, потому что это проще. Они так и в сборную могут попасть, и перспективы дальнейшего роста есть. Но все же в многоборье они бы у них были лучшими в будущем. Поэтому, главный тренер должен вовремя разглядеть таланты и сделать все, чтобы они оставались в многоборье. Поскольку европейцы лучше выступают в технических видах, а не в видах на выносливость или в спринте, многоборье является одним из самых перспективных для нас видов. Многоборье так просто забывать нельзя».


«Все дети, которые сейчас выступают в возрастной категории юношей, проживают в маленьких городах, там очень сложно достичь высоких результатов. Нужно уже о будущем сейчас думать. Возможно, дети будут поступать в вузы в крупных городах. Надо общаться с ними, искать тренеров, разговаривать с родителями, видят ли они в своих детях спортсменов. Ведь если они вступят в другие вузы, в которых нет спортивной специализации, то они уже не смогут продолжать спортивную карьеру».


А тем временем украинка Марина Килипко заняла третье место на турнире в Германии.

Источник: suspilne.media Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Алексей Касьянов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Легкая атлетика

Касьянов: «Для многоборья нужно много инвентаря. Талантливые ребята уходят в другие виды, так как это проще»
Касьянов: «Для многоборья нужно много инвентаря. Талантливые ребята уходят в другие виды, так как это проще»
22:33
Легкоатлет, с которым отказался фотографироваться Цветов: «Как может быть обидно, когда ты на верхней ступени пьедестала?»
Легкоатлет, с которым отказался фотографироваться Цветов: «Как может быть обидно, когда ты на верхней ступени пьедестала?»
Токио-2020
08:47
Ткачук: Это моя первая победа на соревнованиях такого уровня
Ткачук: Это моя первая победа на соревнованиях такого уровня
6 сентября 19:38
Килипко заняла 3-е место на турнире в Германии
Килипко заняла 3-е место на турнире в Германии
6 сентября 13:52
Бех-Романчук с огромным запасом победила на турнире в Падуе
Бех-Романчук с огромным запасом победила на турнире в Падуе
6 сентября 13:40
Геращенко, Ткачук , Рыжикова и Бондаренко стали призерами турнира в Польше
Геращенко, Ткачук , Рыжикова и Бондаренко стали призерами турнира в Польше
6 сентября 13:26
Шесть украинцев отобрались в финал Бриллиантовой лиги. Их положение в классификации и за что они борются
Шесть украинцев отобрались в финал Бриллиантовой лиги. Их положение в классификации и за что они борются
4 сентября 11:28
Магучих: «На следующей неделе финал Бриллиантовой лиги, я надеюсь выиграть там»
Магучих: «На следующей неделе финал Бриллиантовой лиги, я надеюсь выиграть там»
4 сентября 08:40
Повторение ОИ-2020, но с более приятным исходом. Магучих стала победителем этапа Бриллиантовой лиги в Брюсселе
Повторение ОИ-2020, но с более приятным исходом. Магучих стала победителем этапа Бриллиантовой лиги в Брюсселе
3 сентября 22:47
Все новости

Популярные новости

Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Olympics Токио-2020
31 августа 16:40
62
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
История
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 12:52
12
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
История
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
Бокс Профессиональный бокс
5 сентября 11:20
2
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
6 сентября 16:06
22
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 11:10
34
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 10:43
2
Все новости

Анонсы

Чемпионат Европы. Украина — Бельгия. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат Европы. Украина — Бельгия. Видео трансляция
21:30
Чемпионат Европы. Италия – Словения. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат Европы. Италия – Словения. Видео трансляция
8 сентября 16:45
Чемпионат Европы. Польша – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат Европы. Польша – Украина. Видео трансляция
8 сентября 18:30
Чемпионат Европы. Греция – Португалия. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат Европы. Греция – Португалия. Видео трансляция
8 сентября 21:30
Товарищеский матч. Чехия – Украина. Онлайн трансляция
WEB
Товарищеский матч. Чехия – Украина. Онлайн трансляция
8 сентября 21:45
Попавшийся на допинге Оскар Вальдес против Робсона Консейсао. Онлайн трансляция
WEB
Попавшийся на допинге Оскар Вальдес против Робсона Консейсао. Онлайн трансляция
11 сентября 06:00
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
WEB
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
12 сентября 05:00
Эвандер Холифилд – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
WEB
Эвандер Холифилд – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
WEB
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
17 сентября 06:00
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
WEB
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
WEB
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
25 сентября 20:00
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
WEB
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
WEB
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
26 сентября 06:00