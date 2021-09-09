Касьянов: «После чемпионата Европы-2022 буду завершать карьеру»

Алексей Касьянов / фото - ФЛАУ

Серебряный призер чемпионата мира и Европы Алексей Касьянов рассказал о завершении карьеры. 36-летний легкоатлет признался, что в следующем году планирует попрощаться с болельщиками.

В 2017 году мы выиграли, а сейчас мы можем вылететь из высшей лиги. Поэтому для того, чтобы сохранить перспективы для следующих поколений, надо попробовать там остаться.

Если же этот старт отменят, то надеюсь выступить на чемпионате Европы по легкой атлетике. Хотелось бы все-таки попрощаться с болельщиками».