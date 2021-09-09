Касьянов: «Для многоборья нужно много инвентаря. Талантливые ребята уходят в другие виды, так как это проще»
Касьянов: «После чемпионата Европы-2022 буду завершать карьеру»
Многоборец поделился планами на будущее
09:46
Алексей Касьянов / фото - ФЛАУ
Серебряный призер чемпионата мира и Европы Алексей Касьянов рассказал о завершении карьеры. 36-летний легкоатлет признался, что в следующем году планирует попрощаться с болельщиками.
«Я продолжаю тренировки. Хочется где-то выступить на заключительном старте в 2022-м. В следующем году будет командный чемпионат Европы летом. Так как у нас проблема с ребятами в многоборье, то надо попробовать туда подготовиться и уже завершить карьеру.
В 2017 году мы выиграли, а сейчас мы можем вылететь из высшей лиги. Поэтому для того, чтобы сохранить перспективы для следующих поколений, надо попробовать там остаться.
Если же этот старт отменят, то надеюсь выступить на чемпионате Европы по легкой атлетике. Хотелось бы все-таки попрощаться с болельщиками».
Ранее Касьянов рассказал, почему так мало атлетов выбирают многоборье.
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