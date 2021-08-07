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Кенийка Кипьегон побила олимпийский рекорд в беге на 1500 метров, который держался на протяжении 33-х лет

27-летняя спортсменка выиграла золото Игр в Токио
Olympics Токио-2020
08:57
Кенийка Кипьегон побила олимпийский рекорд в беге на 1500 метров, который держался на протяжении 33-х лет
Фейт Кипьегон / Фото - gettyimages
Кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в беге на 1500 метров.

Спортсменка пробежала дистанцию с результатом 3:53.11 и побила олимпийский рекорд румынки Паулы Иван, которая в 1988 году эту дистанцию пробежала за 3:53.96.
Олимпийские игры. Токио-2020. Бег на 1500 м. Женщины

1. Фейт Кипьегон (Кения) – 3:53.11

2. Лаура Мьюр (Великобритания) – 3:54.50

3. Сифан Хассан (Нидерланды) – 3:55.86
Накануне МОК лишил аккредитации и попросил выселиться из Олимпийской деревни белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.
Владимир Кириченко
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