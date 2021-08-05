Килипко завершила соревнования в прыжках с шестом на ОИ-2020 в пятерке лучших

Украинка впервые принимала участие в финале Игр

Марина Килипко / фото - Getty Images

В секторе прыжков с шестом на Олимпийских играх-2020 украинка Марина Килипко попала в топ-5.

Легкоатлетка с первой попытки преодолела высоту 4,50 метров. Следующая высота – 4,70 метров покорилась лишь четырем спортсменкам. По количеству попыток Килипко разделила 5-е место Игр в Токио с еще 2 спортсменками. Золотую медаль в Токио завоевала американка Кетти Найджот, которая единственная прыгнула на высоту 4,90.

Отметим, что на предыдущей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 25-летней Марине не удалось выйти в финал.

Напомним, олимпийским чемпионом среди мужчин прогнозировано стал Армандо Дюплантис.

В женской эстафете украинкам не удалось попасть в финал.