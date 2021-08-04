Кохан: «80 метров – недостаточно для тройки, для 20 лет – достаточно»

Михаил Кохан / фото - Getty Images

Чемпион Европы среди молодежи Михаи Кохан на Олимпийских играх-2020 занял 4-е место в секторе метания молота. 20-летний украинец в прямом эфире UA:Перший признался, что остался доволен своим результатом в Токио.

Я сделал все, что хотел. Я метал 80 метров, здесь показал свой результат. Считаю, что выступил достойно.

В этом году я ЧЕ по своему возрасту выиграл. А тут Олимпиада – прикольно, опыт».