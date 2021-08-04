Рыжикова: «Бронза европейки? Стыдно за свою страну»
Кохан: «80 метров – недостаточно для тройки, для 20 лет – достаточно»
Украинец занял 4-е место в Токио
4 августа 18:10
Михаил Кохан / фото - Getty Images
Чемпион Европы среди молодежи Михаи Кохан на Олимпийских играх-2020 занял 4-е место в секторе метания молота. 20-летний украинец в прямом эфире UA:Перший признался, что остался доволен своим результатом в Токио.
«Борьба сегодня была на совсем других метрах. 80 метров – недостаточно, чтобы попасть в тройку. Но для 20 лет, считаю, этого вполне достаточно. Это нормальный результат для моего возраста.
Я сделал все, что хотел. Я метал 80 метров, здесь показал свой результат. Считаю, что выступил достойно.
В этом году я ЧЕ по своему возрасту выиграл. А тут Олимпиада – прикольно, опыт».
Эксперт авторитетного телеканала ранее назвала причину неудачного выступления украинок в беге на 400 метров с барьерами.