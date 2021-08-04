Кохан метнул за 80 метров, но этого не хватило для медали ОИ-2020

Украинец был самым юным атлетом в финале

Михаил Кохан / фото - Getty Images

20-летний Михаил Кохан занял 4-е место на Олимпийских играх в Токио в секторе метания молота.

Украинец на протяжении состязаний держался на 2-м месте, но затем поляк Войцех Новицки метнул на 82,52 метра, установив новый персональный рекорд. Норвежец Эйвинд Хенриксен показал лучший результат в истории страны.

Несмотря на то, что Кохан показал очень хороший результат, как для спортсменов своего возраста (80,39 м), на пьедестал ему попасть не удалось.

На чемпионате мира в Дохе Михаил также остался рядом с медалью. А континентальное первенстве среди молодежи в Таллине украинцу покорилось без особых усилий.