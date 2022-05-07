Кохан в останній спробі вирвав срібло змагань World Athletics Continental Tour Gold

Українець провів перші дорослі змагання в сезоні

Михайло Кохан / Фото - World Athletics

Фіналіст Олімпійських ігор-2020 в метанні молоту Михайло Кохан в останній спробі зумів пробитися в число призерів на змаганнях World Athletics Continental Tour Gold в Найробі, Кенія.

21-річний українець з результатом 73,73 метра, показаним у другій спробі, йшов за межами топ-3, однак в останній спробі все ж зумів прорватися на друге місце – 77,80 метра.

Перемога з найкращим результатом сезону в світі дісталася чинному чемпіону Олімпійських ігор Войцеху Новіцкі.

Варто відзначити, що це перші дорослі змагання для Кохана в сезоні. В березні він виступав на Кубку Європи з метання U23 і там здобув перемогу.

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