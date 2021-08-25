«Думал, что сейчас надеру им задницы». Михаил Кохан не стесняется – он хочет золото Парижа-2024
Кохан выиграл первые соревнования после Олимпиады
На турнире в Будапеште украинцы завоевали три награды
17:54
Фото: Getty Images
Украинский метатель молота Михаил Кохан выиграл соревнования на международном турнире в Будапеште. Украинец в лучшей из попыток отправил молот на 78.77 м.
Наталья Стребкова финишировала второй в беге на 3000 метров с препятствиями, установив при этом личный рекорд – 9:32.05.
Олег Дорощук замкнул первую тройку в соревнованиях по прыжкам в высоту (2.20 м).
Турнир в Будапеште стал первый для Кохана после четвертого места на Олимпийских играх в Токио.
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