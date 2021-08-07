Ласицкене: «Не верю, что у меня получилось выиграть Олимпийские игры»
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене еще не успела поверить в то, что стала олимпийской чемпионкой:
«Я счастлива. Не верю, что это получилось. Моя мечта сбылась. Очень тяжело все далось. Перед прыжком просто сказала: надо брать. Ничего не видела, ничего не слышала. Была наедине с собой.
Очень необычная Олимпиада. Я все представляла, что бы здесь творилось, будь тут болельщики. Спасибо, Токио, что смог провести Олимпийские игры, что мы здесь, что наши мечты воплотились в жизнь.
Ужасно жарко здесь. Я вообще ничего не помню. Это просто туман. Ты лажаешь, говоришь себе, что не имеешь права здесь быть. А потом идешь, делаешь, делаешь, просыпается жадность: «Не отдам, не хочу». Главное — установки, которые я должна выполнять перед каждым прыжком. В какие-то моменты было страшно, в какие-то – руки отнимались, голова кружилась. Не представляю, как смотрели родители, как комментировал мой муж. Надо было принять, что я не фаворит.
Только вера в свои силы, вера тренера, семьи. Я не разрешала себе сдаваться. Сезон сложнейший, но олимпийские сезоны другими не бывают. Были моменты, когда хотелось сдаться».
Напомним, в финале Ласицкене покорилась высота 2,04 м. До последнего за золото с ней боролась 19-летняя украинка Ярослава Магучих, но она в Токио свой лучший результат показать не сумела и стала бронзовым призером.
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