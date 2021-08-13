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Ласицкене: «Никакие заявления не изменят моего теплого отношения к украинским девочкам»

Олимпийская чемпионка в первый и последний раз прокомментировала ситуацию вокруг фото с Магучих
Olympics Токио-2020
11:24
Ласицкене: «Никакие заявления не изменят моего теплого отношения к украинским девочкам»
Фото: Reuters

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене в Instagram отреагировала на ситуацию вокруг ее фотографии с украинкой Ярославой Магучих:

«Самое главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дергал. Все остальное не имеет значения. Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к ним. P. S. На этом тему считаю закрытой, и никаких комментариев на этот счет больше не будет».

Напомним, в рейтинге лучших высотниц мира Магучих занимает первое место, а Ласицкене – второе.

Сергей Остапенко
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Теги

Ярослава Магучих Мария Ласицкене

Комментарии 1

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13 августа 2021г. 11:46
Хватит и того что написала орка и доверенное лицо путлера
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