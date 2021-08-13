Ласицкене: «Никакие заявления не изменят моего теплого отношения к украинским девочкам»

Олимпийская чемпионка в первый и последний раз прокомментировала ситуацию вокруг фото с Магучих

Фото: Reuters

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене в Instagram отреагировала на ситуацию вокруг ее фотографии с украинкой Ярославой Магучих:

«Самое главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дергал. Все остальное не имеет значения. Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к ним. P. S. На этом тему считаю закрытой, и никаких комментариев на этот счет больше не будет».

Напомним, в рейтинге лучших высотниц мира Магучих занимает первое место, а Ласицкене – второе.