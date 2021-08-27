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Ласицкене: «Париж-2024? Так далеко еще не заглядывала»

Легкоатлетка стала чемпионкой в Токио
Легкая атлетика
21:42
Ласицкене: «Париж-2024? Так далеко еще не заглядывала»
Мария Ласицкене / фото - WA

Олимпийская чемпионка Токио-2020 Мария Ласицкене рассказала о своих впечатлениях после завершения Игр в Японии. Легкоатлетка призналась, что пока еще сама не верит в свое золото. Также россиянка поделилась планами на будущее в прямом эфире Матч ТВ.

«Еще не осознала этого и когда про меня говорят, я олимпийская чемпионка. Еще не понимаю, что обращаются ко мне или говорят про меня, если честно.

Как встретили на родине? Все очень рады и счастливы, получила огромное количество поздравлений. Многие говорили, что плакали вместе со мной, и меня это вдохновляет и радует. Понимаю, сколько поддержки на родине, и это счастье, быть объектом такой любви и поддержки, дает силы идти дальше. Нас встретили прекрасно, как героев.

Думаю ли уже о Париже-2024? Я пока что хочу насладиться победой в Токио и доработать этот сезон, думая день за днем. Так далеко я еще не заглядывала».

На первом турнире после Олимпиады Мария вновь обошла украинку Ярославу Магучих.

Антон Кривенко
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