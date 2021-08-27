На первом турнире после Олимпиады Магучих обошла Макдермотт, но вновь уступила Ласицкене
Ласицкене установила рекорд по количеству побед на этапах Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту
В Лозанне олимпийская чемпионка Токио-2020 также оставила позади Магучих и Макермотт
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Мария Ласицкене / Фото - flickr.comОлимпийская чемпионка Токио-2020 по прыжкам в высоту Мария Ласицкене стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в швейцарской Лозанне с результатом 1,98.
Отметим, что Ласицкене в 25-й раз победила на этапе Бриллиантовой лиги. Этот результат стал лучшим в истории как в женских, так и в мужских прыжках в высоту.
Напомним, украинка Юлия Левченко стала шестой, остановившись на высоте 1,85. Первая четверка полностью повторила квартет лидеров на Олимпиаде-2020.
Вот только тогда Ярослава Магучих была на низшей ступеньке пьедестала, а в этот раз украинке удалось обойти австралийку Николу Макермотт. Ирине Геращенко после виктории на этапе в США не удалось продлить победную поступь – итоговое четвертое место.
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