Ласицкене выполнила норматив с 3-й попытки: «Знала, что борьба будет вестись до квалификационной высоты»

Россиянка считается главной конкуренткой Магучих

Мария Ласицкене / фото - Getty Images

Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене поделилась мыслями о борьбе в квалификации прыжков в высоту на Олимпиаде-2020 в Токио.

Россиянка преодолела квалификационную высоту только с 3-й попытки. Ласицкене пожаловалась на жару и отметила высокий уровень конкуренции в секторе.

«Я не сомневалась в том, что борьба за выход в финал будет длиться до квалификационной высоты. Девочки очень сильные, все готовились к Олимпийским играм и хотят в финал. Так случилось со мной, значит, должна была пережить этот момент, должна справиться с этим. Хорошо, что финал вечером, а что касается сегодняшнего утра, то со мной все хорошо, я с утра спокойно размялась. Единственное, это жара, но с этим все как-то справляются, поэтому и я не должна быть исключением, мне лучше жара, чем холод».

Три украинки также вышли в финал.