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Легендарная Костадинова намерена подать в суд на шведского журналиста, обвинившего ее в употреблении допинга

Олимпийская чемпионка-1996 хочет отстоять репутацию болгарского спорта

Легкая атлетика
18 мая 16:55
Легендарная Костадинова намерена подать в суд на шведского журналиста, обвинившего ее в употреблении допинга
Стефка Костадинова / Фото - pledgesports.org
Олимпийская чемпионка-1996, мировая рекордсменка в прыжках в высоту Стефка Костадинова готова подать в суд на шведского журналиста Патрика Экваля, который обвинил ее в употреблении допинга. Такое заявление Экваль сделал во время шоу на телеканале SVT.

«Очень сомнительный мировой рекорд. В то время было установлено очень много мировых рекордов, которые не побиты до сих пор. Многие считают, что болгары были на допинге».


Также Экваль добавил, что легендарная Костадинова была вся обколота препаратами.

Ответа от бывшей звезды легкой атлетики долго ждать не пришлось.

«Согласно информации, распространенной в болгарских СМИ, в телешоу шведский журналист позволил в мой адрес оскорбительные и лживые высказывания. Его гнев вызвал мой мировой рекорд в прыжках в высоту – 2,09 м, который на один сантиметр выше достижения его соотечественницы Кайсы Бергквист, отличной спортсменки, которая владеет мировым рекордом в помещении – 2,08 м. Этот господин публично оклеветал всех болгарских спортсменов прошлого, перечеркивая их успехи. Если это именно так, то я намерена отстаивать репутацию болгарского спорта в суде».


Напомним, что в марте на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который прошел в Польше, украинка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль в прыжках в высоту.
Владимир Кириченко
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прыжки в высоту

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Новости: Легкая атлетика

Легендарная Костадинова намерена подать в суд на шведского журналиста, обвинившего ее в употреблении допинга
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