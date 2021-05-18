Легендарная Костадинова намерена подать в суд на шведского журналиста, обвинившего ее в употреблении допинга

Олимпийская чемпионка-1996 хочет отстоять репутацию болгарского спорта





Стефка Костадинова / Фото - pledgesports.org

«Очень сомнительный мировой рекорд. В то время было установлено очень много мировых рекордов, которые не побиты до сих пор. Многие считают, что болгары были на допинге».

«Согласно информации, распространенной в болгарских СМИ, в телешоу шведский журналист позволил в мой адрес оскорбительные и лживые высказывания. Его гнев вызвал мой мировой рекорд в прыжках в высоту – 2,09 м, который на один сантиметр выше достижения его соотечественницы Кайсы Бергквист, отличной спортсменки, которая владеет мировым рекордом в помещении – 2,08 м. Этот господин публично оклеветал всех болгарских спортсменов прошлого, перечеркивая их успехи. Если это именно так, то я намерена отстаивать репутацию болгарского спорта в суде».

Олимпийская чемпионка-1996, мировая рекордсменка в прыжках в высотуготова подать в суд на шведского журналиста, который обвинил ее в употреблении допинга. Такое заявление Экваль сделал во время шоу на телеканалеТакже Экваль добавил, что легендарная Костадинова была вся обколота препаратами.Ответа от бывшей звезды легкой атлетики долго ждать не пришлось.Напомним, что в марте на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который прошел в Польше, украинка