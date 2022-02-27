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Легендарная легкоатлетка Влашич – о Зеленском: «Сегодня этот «клоун» показал всему миру, что значит стоять на стороне своего народа»

Прыгунья в высоту восхищается президентом Украины
Легкая атлетика
27 февраля 12:31
Легендарная легкоатлетка Влашич – о Зеленском: «Сегодня этот «клоун» показал всему миру, что значит стоять на стороне своего народа»
Фото: Facebook Бланки Влашич

Легендарная хорватская прыгунья в высоту Бланка Влашич поделилась мнением о президенте Украины Владимире Зеленском:

«Президент, которого вчера не воспринимали всерьез, называли клоуном. Сегодня этот «клоун» показал всему миру, что значит стоять на стороне своего народа, что значит оставаться с теми, кто оказал тебе свое доверие, что значит быть президентом. Это президент Украины Владимир Зеленский».

Напомним, 24 февраля российские орды вторглись в Украину, предварительно нанеся авиационные удары по большому количеству наших городов.

Украина рассчитывает на помощь мировой общественности в борьбе с россиянами.



Сергей Остапенко
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Владимир Зеленский

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