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Легкоатлет, с которым отказался фотографироваться Цветов: «Как может быть обидно, когда ты на верхней ступени пьедестала?»

Сафронов поделился мнением о поступке украинца
Olympics Токио-2020
08:47
Легкоатлет, с которым отказался фотографироваться Цветов: «Как может быть обидно, когда ты на верхней ступени пьедестала?»
фото - Getty Images

Двукратный чемпион Паралимпиады-2020 в Токио Дмитрий Сафронов поделился мнением об отказе украинца Игоря Цветова фотографироваться, стоя на пьедестале. 

Напомним, украинский атлет взял серебро, а россиянин золото в беге на 200 метров в классе Т35. Комментарий Сафронова приводит Матч ТВ.

 «Было ли обидно? Да нет. Вообще нет. Как может быть обидно, когда ты на верхней ступени пьедестала почета?»

Как аргументировал свой поступок сам Цветов.

Антон Кривенко
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