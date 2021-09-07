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Легкоатлет, с которым отказался фотографироваться Цветов: «Как может быть обидно, когда ты на верхней ступени пьедестала?»
Сафронов поделился мнением о поступке украинца
08:47
фото - Getty Images
Двукратный чемпион Паралимпиады-2020 в Токио Дмитрий Сафронов поделился мнением об отказе украинца Игоря Цветова фотографироваться, стоя на пьедестале.
Напомним, украинский атлет взял серебро, а россиянин золото в беге на 200 метров в классе Т35. Комментарий Сафронова приводит Матч ТВ.
«Было ли обидно? Да нет. Вообще нет. Как может быть обидно, когда ты на верхней ступени пьедестала почета?»
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