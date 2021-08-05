Левченко: «На Олимпиаде надо прыгать, как умеешь»

Три украинки пробились в финал прыжков в высоту

Юлия Левченко / фото - Getty Images

В секторе прыжков в высоту на Олимпийских играх-2020 представители Украины показали высокие результаты. Три украинки пробились в финал с квалификационным результатом.

После преодоления планки в 1,95 метров Юлия Левченко поделилась своими впечатлениями в прямом эфире UA:Перший.

«Если честно, я уже ничего не помню. Очень рада тому, что попала на Олимпийские игры. А уже здесь надо прыгать, как умеешь. Спасибо всем за поддержку, без нее ничего бы этого не было. Это самое главное и это придает сил».

Одна из главных конкуренток украинок смогла покорить планку только с 3-й попытки.

Главная надежда на золото Украины Ярослава Магучих призналась, что выход в финал дался ей непросто.