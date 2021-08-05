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Левченко: «На Олимпиаде надо прыгать, как умеешь»
Три украинки пробились в финал прыжков в высоту
5 августа 11:15
Юлия Левченко / фото - Getty Images
В секторе прыжков в высоту на Олимпийских играх-2020 представители Украины показали высокие результаты. Три украинки пробились в финал с квалификационным результатом.
После преодоления планки в 1,95 метров Юлия Левченко поделилась своими впечатлениями в прямом эфире UA:Перший.
«Если честно, я уже ничего не помню. Очень рада тому, что попала на Олимпийские игры. А уже здесь надо прыгать, как умеешь. Спасибо всем за поддержку, без нее ничего бы этого не было. Это самое главное и это придает сил».
Одна из главных конкуренток украинок смогла покорить планку только с 3-й попытки.
Главная надежда на золото Украины Ярослава Магучих призналась, что выход в финал дался ей непросто.
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