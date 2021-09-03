Сегодня у Левченко последний шанс квалифицироваться в финал Бриллиантовой лиги
Левченко не квалифицировалась в финал Бриллиантовой лиги
Украинская высотница неудачно выступила в Брюсселе
3 сентября 21:47
Фото: Getty Images
Украинская высотница Юлия Левченко завершила выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.
Вице-чемпионка мира-2017 не сумела покорить планку 1,92 метра. Украинка заняла седьмое место и потеряла любые шансы отобраться в финал Бриллиантовой лиги, который пройдет в 8-9 сентября в Цюрихе.
Кроме Левченко, в Брюсселе Украину представляют Ирина Геращенко и Ярослава Магучих.
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