Левченко не квалифицировалась в финал Бриллиантовой лиги

Украинская высотница неудачно выступила в Брюсселе

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Украинская высотница Юлия Левченко завершила выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.

Вице-чемпионка мира-2017 не сумела покорить планку 1,92 метра. Украинка заняла седьмое место и потеряла любые шансы отобраться в финал Бриллиантовой лиги, который пройдет в 8-9 сентября в Цюрихе.

Кроме Левченко, в Брюсселе Украину представляют Ирина Геращенко и Ярослава Магучих.