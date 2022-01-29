Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 3
Развернуть Свернуть
Баскетбол (2 события из 2) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 БК Запорожье - Прометей -:- Перенесен
18:30 Черкасские Мавпы - Будивельник 82:96 Окончен
Теннис (1 событие из 3) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
05:30 Matteo Berrettini - Рафаэль Надаль 1:3 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Краматорск - Донбасс -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Шарлотт Хорнетс - Лос-Анджелес Лейкерс 117:114 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Денвер Наггетс 105:116 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Николаев - Кривбасс -:- Перенесен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 СК Сокол - Белый Барс -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 БК Тернополь - Киев-Баскет -:- Перенесен

Левченко не смогла войти в топ-3 на этапе золотой серии Мирового легкоатлетического тура

Титулованная высотница показала результат – 1,88 м
Легкая атлетика
11:52
Левченко не смогла войти в топ-3 на этапе золотой серии Мирового легкоатлетического тура
Юлия Левченко / Фото - uatv.ua
В Карлсруе (Германия) проходит первый этап золотой серии Мирового легкоатлетического тура-2022 в помещении.

Титулованная украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко с результатом 1,88 м заняла 4-ю позицию.

Триумфовала в секторе для прыжков в высоту британка Эмили Бортуик (1.91), второе место заняла немка Имке Оннен (1.91), топ-3 замкнула черногорка Мария Вукович (1.88).

Ранее Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) назвала имена лучших легкоатлетов Украины в 2021 году.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Юлия Левченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Легкая атлетика

Левченко не смогла войти в топ-3 на этапе золотой серии Мирового легкоатлетического тура
Левченко не смогла войти в топ-3 на этапе золотой серии Мирового легкоатлетического тура
11:52
Бех-Романчук в откровенной позе показала новое тату
Бех-Романчук в откровенной позе показала новое тату
25 января 09:45
Саладуха показала всем пример. Чемпионка мира попрощалась со спортом – устроила праздник, а не ушла в небытие
Репортаж
Саладуха показала всем пример. Чемпионка мира попрощалась со спортом – устроила праздник, а не ушла в небытие
23 января 07:37
Бех-Романчук поделилась манящим снимком из бассейна
Бех-Романчук поделилась манящим снимком из бассейна
14 января 12:51
Саладуха: «22 января я официально попрощаюсь со спортивной карьерой»
Саладуха: «22 января я официально попрощаюсь со спортивной карьерой»
13 января 09:58
Опубликовала и удалила. Очень откровенное фото Бех-Романчук в белье
Опубликовала и удалила. Очень откровенное фото Бех-Романчук в белье
04 января 13:43
Бех-Романчук порассуждала, чем будет заниматься после завершения карьеры
Бех-Романчук порассуждала, чем будет заниматься после завершения карьеры
01 января 11:12
Украинские спортсмены скучные, излишне скромные и замкнутые? Есть те, кто развенчают этот миф
Репортаж
Украинские спортсмены скучные, излишне скромные и замкнутые? Есть те, кто развенчают этот миф
01 января 11:00
Вот это вид! Сексуальный снимок Бех-Романчук в купальнике
Вот это вид! Сексуальный снимок Бех-Романчук в купальнике
31 декабря 2021г. 15:00
Все новости

Популярные новости

Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
7
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
MMA
27 января 18:45
9
Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Бокс Профессиональный бокс
27 января 12:10
9
Все новости