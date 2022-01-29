Левченко: «Коноплянка – талант, еще не сказавший своего последнего слова»
Левченко не смогла войти в топ-3 на этапе золотой серии Мирового легкоатлетического тура
Титулованная высотница показала результат – 1,88 м
11:52
Юлия Левченко / Фото - uatv.uaВ Карлсруе (Германия) проходит первый этап золотой серии Мирового легкоатлетического тура-2022 в помещении.
Титулованная украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко с результатом 1,88 м заняла 4-ю позицию.
Триумфовала в секторе для прыжков в высоту британка Эмили Бортуик (1.91), второе место заняла немка Имке Оннен (1.91), топ-3 замкнула черногорка Мария Вукович (1.88).
Ранее Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) назвала имена лучших легкоатлетов Украины в 2021 году.