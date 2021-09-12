Левченко превзошла Геращенко и стала третьей на турнире в Берлине

Мария Ласицкене выиграла последние для себя соревнования в сезоне

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Украинская высотница Юлия Левченко заняла третье место на турнире в Берлине.

Левченко взяла высоту 1,89 м. Такой же результат показала другая представительница Украины Ирина Геращенко, однако Юлия оказалась выше за счет меньшего количества попыток.

Выиграла турнир олимпийская чемпионка и победительница Бриллиантовой лиги Мария Ласицкене, для которой эти соревнования стали последними в сезоне, а может и вообще в карьере. Второе место у Николы Макдермотт из Австралии.

Полные результаты:

На этих же соревнованиях прыгунья в длину Марина Бех-Романчук заняла четвертое место с результатом 6,44 метра.

Напомним, Левченко не сумела отобраться в финал Бриллиантовой лиги.