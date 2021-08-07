Левченко: «Я работала с полной отдачей, но год получился ужасным»

Украинская прыгунья в высоту – о восьмом месте на ОИ-2020

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Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко в эфире «UA:Перший» прокомментировала свое выступление на Олимпийских играх-2020 в Токио.

1,96 метра, ты решила перенести попытку. Какая это была тактика?

Это были вынужденные меры. Это был очень сложный сезон. Я очень счастлива, что оказалась на Олимпийских играх. Спасибо всем за поддержку. На меня никто не давил. Я реально получала удовольствие. Очень благодарна. Есть над чем работать. Всех люблю.

Ты не любишь искать оправданий, но есть факты. Очень тяжело для тебя начался сезон, травма, ты переболела коронавирусом, ты сделала новую технику. Только ты можешь понять, насколько 8-е место – это для тебя победа.

Год очень ужасный, не побоюсь этого слова. Я делала все, что могла, я работала с полной отдачей. Но так сложилось по сезону, что не смогла реализовать все, что наработала. Спасибо тренеру, родителям. Я, наверное, 10 литров слез вылила за этот год. Но так бывает.

Напомним, Ярослава Магучих взяла бронзу, а Ирина Геращенко заняла четвертое место.