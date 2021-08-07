Тимановская: «Все, что я сейчас хочу – это остаться в спорте, продолжить свою спортивную карьеру в Польше»
Лишенные акредитации Игр-2020 белорусские тренеры дадут показания МОК по делу Тимановской
Международный олимпийский комитет уже создал дисциплинарную комиссию
09:38
Кристина Тимановская / Фото - gazeta.ruИсполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби сообщил, что белорусские наставники Артур Шумак и Юрия Моисевич смогут дать показания касательно ситуации со скандалом с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.
«Как вы знаете, работу начала дисциплинарная комиссия. Аккредитации двух тренеров были отозваны, и они уже покинули олимпийскую деревню. Им будет предоставлена возможность быть услышанными».
Накануне стало известно, что МОК снял олимпийские аккредитации у двух тренеров сборной Беларуси, связанных с делом Тимановской.
Напомним, ранее НОК Беларуси из-за критики руководства сборной по легкой атлетике снял Тимановскую с Олимпийских игр и пытался насильно депортировать.
Затем легкоатлетка попросила защиты у МОК и политического убежища в Польше. Также семья спортсменки в целях безопасности уехала в Украину.