Лучший результат сезона не помог украинкам выйти в финал ОИ-2020 в женской эстафете 4 по 400 м

Рыжикову на последнем этапе обогнала Фемке Бол

Виктория Ткачук / фото - Getty Images

На Олимпийских играх-2020 состоялись квалификационные забеги в женской эстафете 4 по 400 метров.

Украину представляли Катерина Климюк, Алина Логвиненко, Виктория Ткачук и Анна Рыжикова.

Во втором забеге украинки боролись с сильными командами США, Ямайки и Нидерландов и показали результат 3:24.50. Голландка Фемке Бол обогнала Рыжикову на финишной прямой 4-го этапа и помогла установить новый национальный рекорд. Украинки, в свою очередь, показали лучший результат сезона.

Рыжикова и Ткачук соревновались также в беге на 400 метров с барьерами.