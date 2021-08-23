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Магучих, Геращенко и Левченко выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне. Бех-Романчук – также в заявке

В турнире примет участие и олимпийская чемпионка Токио-2020

Легкая атлетика
14:31
Магучих, Геращенко и Левченко выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне. Бех-Романчук – также в заявке
Ярослава Магучих / Фото - 112.international
Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко, а также Марина Бех-Романчук примут участие на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне (Швейцария).

Магучих, Геращенко и Левченко выступят в секторе для прыжков в высоту. Об этом сообщает lausanne.diamondleague.com.

Главными оппонентками украинок станут олимпийская чемпионка Токио-2020 Мария Ласицкене и серебряный призер Игр Никола Макдермотт из Австралии. 

Отметим, что для Магучих, Ласицкене и Макдермотт этот этап станет первым после Олимпиады. Ласицкене пропустила соревнования Бриллиантовой лиги в Юджине из-за отсутствия визы.

А вот титулованная Бех-Романчук выступит в прыжках в длину. 

Турнир состоится 26 августа.

Напомним, что на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине Геращенко завоевала золото, Левченко осталась за пьедесталом почета.
Владимир Кириченко
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Теги

Ярослава Магучих Ирина Геращенко Юлия Левченко Марина Бех-Романчук Бриллиантовая лига

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