«Бриллиантовая лига» представила календарь сокращенного сезона
Магучих, Геращенко и Левченко выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне. Бех-Романчук – также в заявке
В турнире примет участие и олимпийская чемпионка Токио-2020
14:31
Ярослава Магучих / Фото - 112.internationalУкраинские легкоатлетки Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко, а также Марина Бех-Романчук примут участие на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне (Швейцария).
Магучих, Геращенко и Левченко выступят в секторе для прыжков в высоту. Об этом сообщает lausanne.diamondleague.com.
Главными оппонентками украинок станут олимпийская чемпионка Токио-2020 Мария Ласицкене и серебряный призер Игр Никола Макдермотт из Австралии.
Отметим, что для Магучих, Ласицкене и Макдермотт этот этап станет первым после Олимпиады. Ласицкене пропустила соревнования Бриллиантовой лиги в Юджине из-за отсутствия визы.
А вот титулованная Бех-Романчук выступит в прыжках в длину.
Турнир состоится 26 августа.
Напомним, что на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине Геращенко завоевала золото, Левченко осталась за пьедесталом почета.