Магучих хотела побить мировой рекорд, но на зубах выгрызла бронзу Олимпиады

Ирина Геращенко заняла самое обидное четвертое место

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В финале прыжков в высоту на Олимпийских играх-2020 выступили сразу три представительницы Украины.

Юлия Левченко начала испытывать проблемы уже на высоте 1,93 м, которую она взяла со второй попытки. Тоже случилось и на 1,96 м. На высоте 1,98 м украинка дважды сбила планку, после чего перенесла попытку на 2,00 м, однако эта авантюра себя не оправдала. Как итог – 8 место. Тем не менее, Левченко превзошла свой результат Рио-2016, где ей не удалось преодолеть квалификацию.

Ирина Геращенко с первого раза брала высоты вплоть до 1,98 м – эта планка покорилась украинке со второй попытки. Высоту 2,00 м Геращенко не преодолела – и заняла четвертое место. Тем не менее, это ее лучшее достижение в карьере, хотя, возможно, и самое болезненное.

Главный фаворит соревнований Ярослава Магучих оказалась на грани катастрофы на высоте 1,98 м, которую она взяла с третьей попытки. Далее 19-летняя украинка покорила планку 2,00 м. На высоте 2,02 м борьбу за победу продолжали только три вісотницы: помимо Магучих это были трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене и главная сенсация соревнований Никола Макдермотт. Россиянка и австралийка первыми покорили эту планку, а вот Магчих после неудачи перенесла две попытки на 2,04 м. Но и эта высота ей не покорилась.

Очень жаль, ведь ее лучший результат в карьере – это 2,06 м. Также Магучих была лидером сезона, а в Токио хотела побить мировой рекорд – 2,09 м.

Олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту стала Ласицкене, которая единственной в финале взяла планку 2,04 м. Серебро завоевала австралийка Макдермотт.