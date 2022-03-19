Магучих: «Хватит делать вид, что войны нет! россия бомбардирует города, расстреливает мирных жителей»

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Чемпионка мира по легкой атлетике в помещении Ярослава Магучих после завоевания золота в Белграде жестко высказалась о текущей ситуации в Украине:



Хватит делать вид, что войны нет! россия напала на Украину. Они бомбардируют города, расстреливают мирных жителей, и это наша реальность. Если вы ничего не делаете, чтобы это остановить, это означает, что вы поддерживаете войну.