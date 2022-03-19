Победа Украины на чемпионате мира! «Золотой» прыжок Магучих в Белграде
Магучих: «Хватит делать вид, что войны нет! россия бомбардирует города, расстреливает мирных жителей»
После победы на чемпионате мира прыгунья не стала держать язык за зубами
19 марта 18:32
Фото: Getty Images
Чемпионка мира по легкой атлетике в помещении Ярослава Магучих после завоевания золота в Белграде жестко высказалась о текущей ситуации в Украине:
На данный момент здесь тяжело быть, но, соревнуясь на стадионе, я защищаю свою страну и посвящаю эту победу всем своим землякам.
Хватит делать вид, что войны нет! россия напала на Украину. Они бомбардируют города, расстреливают мирных жителей, и это наша реальность. Если вы ничего не делаете, чтобы это остановить, это означает, что вы поддерживаете войну.