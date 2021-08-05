Ласицкене выполнила норматив с 3-й попытки: «Знала, что борьба будет вестись до квалификационной высоты»
Магучих: «Квалификация оказалась одной из самых сложных в моей жизни»
Ярослава с трудом, но все же вышла в финал своей дисциплины
08:58
Ярослава Магучих / Фото: getty images
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в эфире UA: Перший высказалась о своем выходе в финал Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту.
«Квалификация оказалась одной из самых сложных в моей жизни, ведь было очень жарко. Я справилась, допустила одну ошибку на высоте 1,90 м. Взяла эту высоту со второй попытки. Затем поняла, что шансов на ошибку больше нет, нужно прыгать с первой попытки.
Когда шла на квалификацию, то не думала о финале, ведь мысли были только о том, что нужно прыгать, наслаждаться этим, идти дальше. Очень рада, что мы все втроем вышли в финал. Я знаю, что это Олимпиада, для каждого спортсмена является самым важным стартом в карьере, но я попробовала отбросить это, просто наслаждаться атмосферой.
Здесь очень хорошая дорожка, поэтому надеюсь, что все будет хорошо, и мы все будем прыгать высоко».
Также в финал Олимпийских игр в прыжках в высоту вышли украинки Юлия Левченко и Ирина Геращенко.