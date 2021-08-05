Магучих: «Квалификация оказалась одной из самых сложных в моей жизни»

Ярослава Магучих / Фото: getty images

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в эфире UA: Перший высказалась о своем выходе в финал Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту.



Когда шла на квалификацию, то не думала о финале, ведь мысли были только о том, что нужно прыгать, наслаждаться этим, идти дальше. Очень рада, что мы все втроем вышли в финал. Я знаю, что это Олимпиада, для каждого спортсмена является самым важным стартом в карьере, но я попробовала отбросить это, просто наслаждаться атмосферой.

Здесь очень хорошая дорожка, поэтому надеюсь, что все будет хорошо, и мы все будем прыгать высоко».