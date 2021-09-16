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Магучих: «Медаль Токио-2020 – это очень важная ступень для меня как для спортсменки»

Украинская высотница – о своем результате на Олимпийских играх

Легкая атлетика
16:14
Магучих: «Медаль Токио-2020 – это очень важная ступень для меня как для спортсменки»
Ярослава Магучих / Фото - Twitter
Бронзовый призер Олимпийских Игр в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала, что для нее значит медаль главных спортивных стартов четырехлетия.

«Конечно, это очень сложно. Но я очень рада, что все так сложилось, и у меня есть медаль на моей первой Олимпиаде, в 19 лет. Я считаю, что для меня это очень важная ступень, как для спортсменки. Потому что Олимпиада – это главный старт карьеры, наверное».


Накануне стали известны призовые украинских легкоатлетов за участие в этапах и в финале Бриллиантовой лиги в сезоне-2021.
Источник: dp.informator.ua Владимир Кириченко
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Ярослава Магучих Токио-2020

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