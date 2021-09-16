Магучих: «По завершению сезона хотелось бы поставить точку в одном вопросе»
Магучих: «Медаль Токио-2020 – это очень важная ступень для меня как для спортсменки»
Украинская высотница – о своем результате на Олимпийских играх
16:14
Ярослава Магучих / Фото - TwitterБронзовый призер Олимпийских Игр в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала, что для нее значит медаль главных спортивных стартов четырехлетия.
«Конечно, это очень сложно. Но я очень рада, что все так сложилось, и у меня есть медаль на моей первой Олимпиаде, в 19 лет. Я считаю, что для меня это очень важная ступень, как для спортсменки. Потому что Олимпиада – это главный старт карьеры, наверное».
Накануне стали известны призовые украинских легкоатлетов за участие в этапах и в финале Бриллиантовой лиги в сезоне-2021.