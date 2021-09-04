Повторение ОИ-2020, но с более приятным исходом. Магучих стала победителем этапа Бриллиантовой лиги в Брюсселе
Магучих: «На следующей неделе финал Бриллиантовой лиги, я надеюсь выиграть там»
Украинка прокомментировала победу в Брюсселе
08:40
Ярослава Магучих / фото - Getty Images
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала успешный для себя этап Бриллиантовой лиги в Брюсселе, где ей покорился результат 2,02 метра.
«Сегодня все было идеально. Условия были отличными, толпа была потрясающей, она была очень громкой и радовалась за каждого. Я прекрасно провела время и стараюсь получать удовольствие от каждого прыжка.
Я самая счастливая, когда могу прыгать, и победа здесь – это прекрасное чувство. На следующей неделе Цюрих, я надеюсь выиграть там, а потом у меня будет небольшой отпуск».
Ярослава Магучих стала победителем этапа Бриллиантовой лиги в Брюсселе. В Цюрихе пройдет финал сезона, в прыжках в высоту выступят две украинки: Магучих и Ирина Геращенко.
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