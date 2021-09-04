Магучих: «На следующей неделе финал Бриллиантовой лиги, я надеюсь выиграть там»

Украинка прокомментировала победу в Брюсселе

Ярослава Магучих / фото - Getty Images

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала успешный для себя этап Бриллиантовой лиги в Брюсселе, где ей покорился результат 2,02 метра.

«Сегодня все было идеально. Условия были отличными, толпа была потрясающей, она была очень громкой и радовалась за каждого. Я прекрасно провела время и стараюсь получать удовольствие от каждого прыжка. Я самая счастливая, когда могу прыгать, и победа здесь – это прекрасное чувство. На следующей неделе Цюрих, я надеюсь выиграть там, а потом у меня будет небольшой отпуск».

Ярослава Магучих стала победителем этапа Бриллиантовой лиги в Брюсселе. В Цюрихе пройдет финал сезона, в прыжках в высоту выступят две украинки: Магучих и Ирина Геращенко.